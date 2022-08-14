اليوم السابع
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نقيب الأشراف يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:42 م
نقيب الأشراف يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة حريق كنيسة أبي سيفين بامبابة
كتب ـ لؤى على

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تقدم محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص دعواته بالرحمة والمغفرة لجميع الضحايا، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث قدم الرئيس تعازيه في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وأكد الرئيس السيسى خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحريق الأليم، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحريق الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

ووجه الرئيس السيسي، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحريق وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

وكتب الرئيس السيسى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى "أتُابع عن كثب تطورات الحريق بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحريق وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من التي يُعبد بها".

 

 

 

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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