اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 07:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نقل 21 جثمانا من ضحايا حريق كنيسة "أبوسيفين" من مستشفى إمبابة إلى مكان الصلاة

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:16 م
نقل 21 جثمانا من ضحايا حريق كنيسة "أبوسيفين" من مستشفى إمبابة إلى مكان الصلاة الحريق
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرج 21 جثمان من ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين من مستشفى إمبابة العام بعد انتهاء عمل الصفة التشريحية، استعددا لإقامة القداس.

 

وعاين النائب العام موقع حادث كنيسة «الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين » بإمبابة، بصحبة فريق من النيابة العامة.

 

وانتهت النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق نتيجة الحريق.

 

وكان فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعى، وأجرى توقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة، كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها.

 

وكشف بيان النيابة العامة أنه حتَّى هذه الساعة توفى من جرَّاء الحادث (41) شخصًا، وأصيب (16)، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

 

وانتهت النيابة العامة من سؤال (14) مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهمـ وأشار شهود بموقع الحادث إلى أن سبب الحريق ماسٌّ كهرُبائى بجهاز لتوليد الكهرُباء، والنيابة العامة ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة