اليوم السابع
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نقابتا الصيادلة والأطباء البيطريين تنعيان ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:38 م
نقابتا الصيادلة والأطباء البيطريين تنعيان ضحايا حريق كنيسة المنيرة حريق كنيسة أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة
كتبت آية دعبس

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نعى الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، ومجلس النقابة العامة، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حريق كنيسة المنيرة "كنيسة أبي سيفين" بمنطقة مطار إمبابة، وتقدم سليم بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء، مؤكدًا الوقوف صفًا واحدًا مع الأخوة الأقباط في هذا المصاب الأليم.
 
 
كما نعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى، ضحايا الحريق الذى وقع صباح اليوم الاحد بكنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة، وتقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحريق سائلين الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغت 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، وتم مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام وأن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.
 
 
 

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