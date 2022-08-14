اليوم السابع
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نقابة التمريض تهنئ خالد عبد الغفار على توليه وزارة الصحة.. وتؤكد: داعم لنا

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:46 ص
نقابة التمريض تهنئ خالد عبد الغفار على توليه وزارة الصحة.. وتؤكد: داعم لنا نقيب التمريض مع وزير الصحة
كتبت آية دعبس

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تقدم مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على توليه حقيبة وزارة الصحة رسمياً، والذى يعد تكليلًا لنجاحه خلال الأشهر القليلة الماضية فى إدارة شئون الوزارة.
 
وأشارت نقيب التمريض فى بيان لها اليوم، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار كان ومازال مسانداً وداعماً لأطقم التمريض معنوياً ومادياً، لافته إلى أن اللقاء الأخير الذى جمع النقابة بالدكتور خالد عبد الغفار كان مثمراً.
 
وأشارت إلى أن هناك عدد من الملفات تخص نقابة التمريض على مكتب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على رأسها قانون مزاولة مهنة التمريض، بالإضافة إلى التواصل المستمر لتطبيق الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض.
 
 

نقابة التمريض

خالد عبد الغفار

وزارة الصحة

كوثر محمود



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