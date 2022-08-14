اليوم السابع
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نقابة الأطباء تؤكد استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم لتجاوز حريق كنيسة أبوسيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:14 م
نقابة الأطباء تؤكد استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم لتجاوز حريق كنيسة أبوسيفين نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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تقدمت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الأسى والحزن، بخالص التعازى في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة، وإذ تنعي نقابة أطباء مصر من توفاهم الله إثر هذا الحريق، فتدعو الله أن يحتسبهم من الشهداء، متمنية شفاء المصابين.
 
وأعلنت نقابة أطباء مصر عن وضعها جميع إمكانياتها المادية والفنية للمساعدة في تجاوز الحريق.
 
وكانت قد أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية منذ قليل نشوب حريق في كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها إلى معلومات عن مصادر وزارة الصحة تفيد بوفاة 41 شخصاً وإصابة 14 آخرين حتى وقت صدور البيان.
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

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حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

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حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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