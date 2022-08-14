اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل عنصر بالجيش اللبنانى وإصابة آخر فى اشتباكات مع مهربين عند الحدود مع سوريا

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:00 ص
مقتل عنصر بالجيش اللبنانى وإصابة آخر فى اشتباكات مع مهربين عند الحدود مع سوريا عناصر من الجيش اللبنانى
وكالات

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أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اشتباكات اندلعت مع مهربين عن الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة عبر "تويتر": "أصيب عسكريان أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية". وفي وقت لاحق، أشار إلى "استشهاد أحدهما فيما حالة الآخر مستقرة".


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