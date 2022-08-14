مقتل عنصر بالجيش اللبنانى وإصابة آخر فى اشتباكات مع مهربين عند الحدود مع سوريا

وكالات

أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اشتباكات اندلعت مع مهربين عن الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة عبر "تويتر": "أصيب عسكريان أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية". وفي وقت لاحق، أشار إلى "استشهاد أحدهما فيما حالة الآخر مستقرة".