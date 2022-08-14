مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم "بلوشستان" جنوب غربى باكستان

وذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية - أن قوات الأمن نجحت الليلة الماضية في صد هجوم مسلح بعيد عن موقعه في بلدة "خوست" بالقرب من منطقة "هارناي"، وطاردت الإرهابيين الهاربين إلى الجبال القريبة.

وأضافت الهيئة أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ودورية تابعة لقوات الأمن خلال محاولة تطويق لقطع الطريق على الفارين من الإرهابيين، موضحة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ضابط بجروح.

وشددت على إصرار الجيش، بالتعاون مع قوات الأمن والشعب، على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان.