اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين إثر سقوط شاحنة فوق حافلة فى باكستان

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:51 ص
مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين إثر سقوط شاحنة فوق حافلة فى باكستان شرطة باكستان - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن عامل إنقاذ، بأن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر سقوط شاحنة فوق حافلة ركاب في مدينة رحيم يار خان بمقاطعة البنجاب شرقي باكستان.

وحسب موقع روسيا اليوم، ذكرت التقارير أن حافلة ركاب سقطت في حفرة على طريق فيروزا سنترال وعلقت فيها، حيث وقع الحادث عندما سقطت شاحنة محملة بأكياس من السكر فوق الحافلة.

وأوضح مسؤولو الإنقاذ أن عملية الإنقاذ بدأت بعد ذلك مع الاستعانة بعشر سيارات طوارئ فضلا عن رافعات تابعة لإدارة المنطقة، مضيفين أن أعمال الإنقاذ تعطلت بسبب الأمطار الغزيرة، لافتين إلى أن العدد الأولي للقتلى البالغ 5 ارتفع إلى 13، حيث بدأت فرق الإنقاذ في إخراج الجثث من الحافلة.

وأشار المسؤولون إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.


باكستان

مدينة رحيم يار خان

مقاطعة البنجاب

طريق فيروزا



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