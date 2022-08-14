مصرع طفل في حادث أسانسير بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي طفل مصرعه في حادث أسانسير في مدينة ههيا بالشرقية؛ بعد انحشار رأسه بين الحائط والأسانسير.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول الطفل يوسف ع، 11 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية تعرض الطفل لحادث أسانسير، وأن رأسه قد تعرضت للانحشار ما بين الحائط والأسانسير، ما أسفر عن وفاته في الحال.

جرى نقل جثة الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.