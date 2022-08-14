اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 17 بحادث دهس فى ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:59 ص
مصرع شخص وإصابة 17 بحادث دهس فى ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بعدما دهست سيارة حشدا في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة مساء السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة في بيان لها إن رجلا يشتبه بتنفيذه الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

 

وأوضحت وسائل إعلام أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

 

ولم تتضح على الفور ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات.

 


الشرطة الأمريكية

حادث دهس

مدينة بيرويك

ولاية بنسلفانيا



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