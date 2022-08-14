مصرع شاب بمدينة سفاجا سقط من الطابق الثالث بمنزله

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعة بمدينة سفاجا، عقب سقوطه طابق العلوي بمنزله، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى سفاجا المركزي، وتبين وفاته، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محيى سلامة مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يدعي "حمد الله عبيد محمود"، 29 عامًا، سقط من الطابق العلوي الدور الثالث بأحد العقارات السكنية، وتم نقله لمستشفى سفاجا المركزي، وتبين وفاته عقب سقوطه وارتطامه بالأرض.

علي الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقسم شرطة سفاجا رئاسة المقدم مصطفي عكاشة رئيس مباحث القسم، لمعاينة الحادث وسؤال أهلية المتوفي وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتصريح الدفن.