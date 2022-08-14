اليوم السابع
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مد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:40 م
مد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين سياحة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، الذى حمل رقم 265 لسنة 2022، باستمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر.

 

وجاء قرار وزير السياحة والآثار عقب الاطلاع على قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وقرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين ونقابتهم.

 

وحدد القرار بدء سريان استمرار عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 332 لسنة 2021، ويتم خلالها انتخاب مجلس النقابة الجديد.

 

 
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السياحة والآثار

المرشدين السياحيين

السياحة في مصر



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