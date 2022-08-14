مدير مشروع رواد 2030 يعلن تدريب 300 ألف طالب من خلال حملة ابدأ مستقبلك

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن حملة ابدأ مستقبلك هدفها توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وإثرائها ودعمها ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادى فى الأجيال الجديدة واكتساب المهارات المتعلقة به كتوليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التى من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

واوضحت خليل خلال تصريحات صحفية على هامش المعسكر الصيفى لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن أنشطة مشروع رواد 2030 ويستمر فى الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجارى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار حملة ابدأ مستقبلك التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس، مؤكدة أن فجميع الطلاب من مدارس حكومية، حيث تم اختيار مدرسة من كل محافظة ليبدأ بها تنفيذ البرنامج التدريبى، لافتا إلى أن الطلاب المشاركين فى الحملة من 11 محافظة كمرحلة اولى على أن يتم عمل المرحلة الثانية لباقى المحافظات فى اجازه منتصف العام الدراسى المقبل.

وانطلق اليوم المعسكر الصيفى لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن انشطة مشروع رواد 2030 ويستمر فى الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجارى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار حملة ابدأ مستقبلك التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت مدير مشروع رواد 2030، أن المعسكر الصيفى هدفه تشجيع ودعم الطلاب ذو الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالإضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال فى المستقبل، موضحة أن المعسكر يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية وسيضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.

وأكدت الدكتورة غادة خليل،ان المشروع فى المرحلة الأولى من الحملة قام بتدريب أكثر من 300ألف طالب فى كل محافظات مصر، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة والتى تستهدف الوصول إلى إجمالى 750 ألف طالب بنهاية العام الحالى،

وأوضحت خليل أن الحملة تستهدف الطلاب فى المرحة الإعدادية فى المدارس الحكومية، وهى عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزورى الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين فى هذا المجال.