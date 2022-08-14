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مدير أمن الجيزة: استنفار جميع الخدمات منذ وصول بلاغ حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:17 م
مدير أمن الجيزة: استنفار جميع الخدمات منذ وصول بلاغ حريق كنيسة المنيرة اللواء هشام أبو النصر
كتب محمد عبد العظيم

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قال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أنه فور صدور البلاغ إلى إدارة الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة بحريق كنيسة المنيرة، تم استنفار جميع خدمات مديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، لافتا إلى أنه تم الوصول في أقل من 5 دقائق إلى موقع البلاغ.

وأضاف خلال تصريحات مع قناة "اكسترا نيوز": "تم محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقار وباقي الكنيسة والعقارات المجاورة.. تم العمل على سرعة إخراج جميع المتواجدين في الداخل.. ومنع امتداده والحفاظ على العقارات المجاورة.. تم السيطرة على الحريق.. وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب المستشفيات.. تم عمل الكردون اللازم لعمل المعاينات اللازمة لمعرفة الحريق وأسبابه.. وتقديم كافة المساعدات الأمنية واللوجيستية.. ونتابع مع المتوفين حتى إتمام كافة الإجراءات الخاصة بهم".

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

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حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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