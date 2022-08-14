اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ مطروح يفتتح معرض المفروشات ومخازن الجمعية الزراعية

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:08 ص
محافظ مطروح يفتتح معرض المفروشات ومخازن الجمعية الزراعية محافظ مطروح
مطروح -فريق المحافظات

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض تعاونيات غزل المحلة ومطروح للمفروشات والملابس، بالتعاون مع الجمعية المركزية بمطروح، وذلك أمام سوق ليبيا، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس أحمد راشد رئيس القطاع التنفيذى للتعاون غزل المحلة، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، والمحاسب حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

 

وأعلنت محافظة مطروح أن المعرض يقوم ببيع المشغولات و المنسوجات المصنعة بمصنع غزل المحلة من المفروشات والمنسوجات القطنية وغيرها، بتخفيضات 10% لجميع المفروشات والملابس لمدة أسبوع مع استمرار المعرض طوال العام.

 

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مخزن الفول بالجمعية الزراعية المركزية بمطروح، والتى يتم فيها دعم مربى الثروة الحيوانية من منتجات الفول كعلف بنسبة 50%، حيث يصل سعر طن الفول لمربى الثروة الحيوانية إلى 7.500 جنيه دعم من وزارة الزراعة، ويحصل كل مربى على  1/5 طن تحقيقا لتنمية الثروة الحيوانية، ووصول الدعم إلى كل المربين.

 


أخبار مطروح

معرض المفروشات

الملابس الجاهزة مخزن الفول

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