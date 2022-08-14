محافظ مطروح يفتتح فرع البنك الأهلي بمدينة العلمين الجديدة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، يرافقه يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى والمحاسب داوود سمير رئيس أفرع الإسكندريه، وكلا من النائب جمال الشورى والنائب عيسى أبو تمر والنائب رزق علوانى والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومحمد الغمرى مدير البنك الأهلى بمطروح، فرع البنك الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.

يأتى ذلك لتقديم الخدمات البنكية للمواطنين وكافة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة بالعلمين الجديدة، والملحق به أيضا فرع للخدمات الإلكترونية المميكنة، والتى تعمل على مدار 24 ساعة بدون موظف ويوفر جميع الخدمات التى يوفرها البنك والتعاملات الأخرى.

وعلى صعيد آخر نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ضحايا حادث حريق كنيسة " ابوسيفين " بمنطقة المنيرة بمحافظة الجيزة والذى وقع صباح اليوم الأحد ، وتقدم محافظ مطروح بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى " بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية " وكل الإخوة الأقباط وأسر الضحايا والمصابين وجموع الشعب المصرى، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم والشعب المصرى الصبر والسلوان

وأعرب محافظ مطروح عن خالص أمنياته بأن يتم الشفاء العاجل لجميع المصابين فى هذا الحريق، داعيا بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.