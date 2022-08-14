اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير وتوسعة الطرق لربط شرق وغرب العاصمة

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:52 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير وتوسعة الطرق لربط شرق وغرب العاصمة جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق ورصفها، وإنشاء المحاور الجديدة غرب وشرق العاصمة، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد،  والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور ، ومحمود زهران، مدير جهاز النظافة.
 
وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة ورصف امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد، والمتجه لطريق محلة موسى وسخا، كما تفقد الأعمال الجارية بالمحور الجديد المار من سخا لمسار العائلة.
 
كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في توسعة ورصف طريق الموقف الجديد من ميدان الملك عبدالله، لموقف القاهرة طنطا، وأعمال التوسعة بعدد من الشوارع بعدد من الأحياء بشرق العاصمة ومنها شارع حي ال47.
 
 
كما تفقد محافظ كفر الشيخ، رافد الطريق الدولي، والأعمال الجارية  بالطريق الجديد لربط رافدي الطريق الدولي الساحلي" طنطا المحلة"، كما تفقد شارع جيهان وحي المدينة الصناعية وشارعي البنوك وأعمال التوسعة فيهما. 
 
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

متابعة وجولة محافظ كفر الشيخ
متابعة وجولة محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين
محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين
 

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