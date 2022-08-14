محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ليلية، مساء اليوم السبت، أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ، ضمن أعمال تطوير السوق القديم استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ.

وتشمل الأعمال مساحات خضراء، وأرضيات، ونافورة مياه، وأحواض زهور، وإضاءة وأعمال تجميل، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتوسعة أمام بوابة السوق القديم، والمحاور العرضية وأعمال الميادين والتجميل، والجزيرة الوسطى ضمن أعمال التجميل والتوسعة للطرق الداخلية بشرم الشيخ.

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، واللواء رماح هاشم، والعميد حسن فخري مدير إدارة المرور بجنوب سيناء.