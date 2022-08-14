محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات بعدد من المراكز

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال رفع المخلفات والتراكمات بدءً من (شارع ترعة النسوان وشارع عمر المختار وكدوان قبلي وبحري وأمام قرية ماقوسة وطريق مصر أسوان الزراعي)، وتم رفع القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمركز وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

كما نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات والبناء بدون ترخيص بـقريتى (ريده - قرية المطاهرة البحرية) التابعة للوحدة القروية " بني محمد سلطان" ، حيث تم إزالة (4) حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، وتم التحفظ على جميع مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين .

وفى مركز ومدينة سمالوط، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات حيث تم رفع وإزالة المخلفات بحي جنوب المدينة بجوار مستشفى الحميات حيث تم رفع التجمعات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المركز لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والحفاظً على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري.

كما واصلت الوحدة المحلية مطاي، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بحي غرب المدينة والتي استهدفت (طريق المقابر بمطاى البلد طريق ٢٤٢ وشارع الرباط، شارع مدرسة الشهيد عرفات)، كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بقريتي (مطاي البلد - نزلة ثابت) باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.