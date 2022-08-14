اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 03:04 م
أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:24 م
محافظ المنوفية يشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء محافظ المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، شدد من خلاله على مراجعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة ، للتأكد من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، وذلك استعداداً لاستقبال موسم الشتاء.
 
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميدانى ومراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكة الإنارة العامة، فضلا عن التنسيق الكامل مع قطاع كهرباء المنوفية لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.
 
يأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من استعدادات مبكرة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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