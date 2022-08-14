محافظ المنوفية يستكمل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بسرعة حل شكاواهم

المنوفية - فريق المحافظات

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وإتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام ، حيث استمع المحافظ لطلب معلمة بمدينة منوف تلتمس إلغاء انتدابها من مدرسة جزى الاعدادية إلى مدرسة منوف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منوف نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية الصعبة، وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية باتخاذ اللازم تجاه طلبها مع مراعاة ظروفها ، كما وافق المحافظ على طلب مواطن بناحية كفر العلوى بتلا يلتمس إعارته من الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية للعمل بمديرية الزراعة بالمحافظة .

وكلف المحافظ رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة ببحث شكوى مواطن يتضرر من فصل التيار الكهربائي عن قطعة أرض بمنطقة الخطاطبة قام بتقديم طلب تصالح عليها وتقنين أوضاعها ، والعرض عليه بما تم وذلك في إطار الضوابط والقوانين، ووافق المحافظ على طلب طبيبة صيدلانية بشبين الكوم تلتمس انتدابها إلى هيئة الرعاية الصحية بالأقصر للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر للم شمل الأسرة، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بشبين الكوم تعانى من ظروف اجتماعية ومعيشية صعبة، كما وجه المحافظ مدير مديرة الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب ممرضة بمستشفى منوف العام تلتمس نقلها الى الوحدة الصحية بكمشوش نظرا لظروف ابنها الصحية والذى يعانى من ثقب في القلب ووصلة شريان مفتوحة.

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.