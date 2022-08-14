محافظ الجيزة يصرف إعانة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و10 آلاف للمصابين بحريق كنيسة أبوسفين

كتب ــ سيد الخلفاوى

انتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لموقع الحريق الذي نشب اليوم ب كنيسة ابوسفين بإمبابة لمعاينته والوقوف علي ملابساته، ومتابعة أعمال نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج .

واكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا علي تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتي تمام شفاءهم.

وحرص محافظ الجيزة علي تفقد حالة المصابين بمستشفي العجوزة، للوقوف علي حالتهم، مشدداً على تلقي المصابين لسبل الرعاية اللازمة لهم علي أكمل وجه، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين .

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و10 آلاف جنيه لأسر المصابين.

وأعرب محافظ الجيزة عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته .