اليوم السابع
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محافظ الجيزة يشهد قداس ضحايا كنيسة أبو سيفين بامبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:13 م
محافظ الجيزة يشهد قداس ضحايا كنيسة أبو سيفين بامبابة محافظ الجيزة يشهد قداس ضحايا كنيسة أبو سيفين بامبابة
سيد الخلفاوى

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات قداس صلاه الجنازة بكنيسة العذراء والملاك بالوراق لضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذى وقع صباح اليوم الأحد، وذلك بمرافقة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة . 
 
وحرص محافظ الجيزة على تقديم العزاء للحضور من أسر الضحايا داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
 
وأعرب محافظ الجيزة عن خالص أمنياته بأن يتم الشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحريق ، متمنياً بأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.
 
وتتقدم محافظة الجيزة بكافة أجهزتها وقياداتها التنفيذية والشعبية بخالص العزاء لاسر الشهداء داعين المولي ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمهم الصبر  والسلوان  . 
 
حضر القداس برفقه المحافظ اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وعدد من القيادات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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