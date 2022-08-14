محافظ الإسكندرية يؤكد على استمرار تفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية"

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار تفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية"، بجميع أحياء الإسكندرية، قائلا: أننا نستهدف تقليل نسبة الأمية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة فصول محو الأمية خاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية بالمحافظة.

كما أكد محافظة الإسكندرية على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

من جانبها؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، عقد عدد من الامتحانات الفورية لعدد 95 من الخدمات المعاونة بأحياء شرق والعجمي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وجاءت الامتحانات تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق، والسيد موسى رئيس حي العجمي، وبحضور الدكتورة رحاب فريد مدير ادارة شئون الطلاب بالمحافظة ومحمد فهمى مدير وحدة السكان بالمحافظة.