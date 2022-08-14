محافظة الإسماعيلية تبدأ إجراءات ترشيد الطاقة بجميع المنشآت الحكومية

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اجتماعًا مُوسعًا مع جميع مديري عموم المديريات و ممثلي الأجهزة التنفيذية وممثلي الهيئات والمصالح الحكومية ورؤساء المراكز والمدن، تم خلاله استعراض ومناقشة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك بالمباني الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتي تشمل الديوان العام، الأحياء، ومديريات الخدمات و المباني الرئيسية للمنشآت الحكومية و الدينية والأندية التابعة للمحافظة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية، وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الوحدات الحكومية والمصالح.

وكان محافظ الإسماعيلية، أكد علي سرعة البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء و ترشيد استهلاكها بصورة عامة، و ضرورة المتابعة المستمرة من قبل جميع المسئولين في جميع المواقع الحكومية؛ لتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك باعتبار هذا الأمر قضية قومية مشيرًا أنه سيتابع بنفسه وبصفة مستمرة تنفيذ هذه الإجرءات في جميع المواقع الحكومية.