مجلة "جون آفريك" : تعديل وزارى مرتقب فى المغرب

إيمان حنا

أكدت مصادر مغربية قرب إجراء تعديل وزارى فى حكومة عبدالعزيز أخنوش الائتلافية التى تضم بعضويتها 24 وزيرا، ومن المتوقع أن يُجرى التعديل بنهاية أغسطس الجارى، وذلك بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس . وفق مجلة "جون آفريك".

من المتوقع أن تشمل التعديلات المنتظرة خروج وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، هما عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويشار إلى أن الأصالة والمعاصرة في الحكومة منذ تشكيلها ضمن ائتلاف حكومي، يشمل أيضا التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه أخنوش، إضافة إلى حزب الاستقلال، أقدم تشكيل حزبي تاريخيا في المغرب.

قد جرى الاتفاق على هذا التعديل، خلال اجتماع سرى عُقد فى الخامس من أغسطس، بين رئيس الحكومة المغربية، وفؤاد علي الهمة؛ مستشار الملك محمد السادس، والزعيم السابق لحزب الأصالة والمعاصرة أيضا.

وفي أكتوبر الماضي، كلف العاهل المغربي عبدالعزيز أخنوش، برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في سبتمبر 2021.