متحف كفر الشيخ يعرض 60 قطعة أثرية جديدة ويستقبل 100 ألف زائر خلال 21 شهرا

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد متحف كفر الشيخ إقبالا كبيرًا من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، للمشاركة في ورش العمل، والاطلاع على التحف الأثرية التي تم عرضها، ومشاهدة 60 قطعة أثرية يتم عرضها لأول مرة، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاحه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، سيحتفل متحف كفر الشيخ في شهر أكتوبر المقبل بالذكرى الثانية لافتتاحه، مؤكدًا أن المتحف خلال 21 شهراً استقبل 100 ألف زائر من عدد من المحافظات وطلاب الجامعات والطلاب.

وأضاف فريد، يشهد متحف كفر الشيخ استمرار الاحتفال بالذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تم افتتاحها في السادس من أغسطس عام 2015م، كما يحتفل المتحف بافتتاح متحف سوهاج القومي، والذي كان في 12 أغسطس عام 2018م،و يضمم متحف سوهاج القومي من الخارج متخذًا شكل معبد سيتي الأول بأبيدوس على مساحة إجمالية تبلغ ‏حوالي ‏5600 م مربع.‏



اقبال على التحف



اقبال على مشاهدة التحف



تعدد التماثيل



تعدد الزيارات للمتحف



جانب من محتويات المتحف