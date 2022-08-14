لأول مرة.. تعيين معيدتين من ذوي الهمم بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تعيين معيدتين من ذوى الهمم "إعاقة بصرية" بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة داخل الكلية منذ إنشائها عام 2016 بعد تفوقهن وحصولهن على أعلى التقديرات خلال فترة دراستهن بالكلية وتصدرهن أوائل الدفعة.

وعبر الدكتور منصور خلال استقبال المعيدتين بمكتبه لتهنئتهن وهن شيماء محمد فوزى، وميار سامح أحمد بحضور الدكتور هبة أبو النيل عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة عن فخره وسعادته بالمعيدات الجدد بعد إصرارهن التغلب على كافة الصعوبات وتحقيق أهدافهن وأنهن من النماذج المشرفة داخل جامعة بنى سويف، ولأول مرة يتم تعيين معيدتين إعاقة بصرية كهيئة معاونة داخل الكلية، موجهاً بتوفير كافة وسائل الراحة لهن داخل الكلية.

وأكد أن الإعاقة لم تكن سبباً لمنع أى شخص من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه، مشيداً بالقدرات المميزة التى يمتلكها أبناء الجامعة من ذوى الهمم ما يعد تتويجاً للجهود التى تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب، وأن جامعة بنى سويف تعد من أولى الجامعات التى حرصت على الاهتمام بذوى الهمم، وانشأت كلية متخصصة فى علوم تأهيل ذو الهمم لتصبح رائدة فى هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلى والإقليمى وذلك منذ عام 2016.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم منذ توليه الحكم وأنهم يعيشون عصرهم الذهبى فى عهده والذى أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم فى المجتمع ويوجه دائماً بتلبية كافة احتياجاتهم والاستماع إليهم ومشاركتهم فى كافة الاحتفالات إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة.

وقالت الدكتورة هبه أبو النيل عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة أن المعيدات الجدد من ذوى الهمم أوائل الدفعة الثانية من قسم الإعاقة البصرية والذى يضم طلاب مبصرين وإعاقة بصرية وتفوقن وتصدرن أوائل القسم، موجهة شكرها للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للمعيدات وتوجيهاته بإنهاء كافة مسوغات التعيين لهن على الفور ليكون تعينهم لأول مرة داخل الكلية.

ووجهت المعيدتان الشكر للدكتور منصور حسن على استقباله لهن وحديثه معهن وأنهن فخورين بتلك اللحظة ودعم رئيس الجامعة لأصحاب الهمم من كافة الاعاقات بتوفير كافة الخدمات لهم وتسهيل كافة الصعوبات.