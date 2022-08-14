كوريا الشمالية تنتقد تصريحات جوتيريش بشأن دعمه لنزع السلاح النووى لبيونج يانج

أ.ش.أ

انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد، تصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخيرة بشأن دعمه لنزع السلاح النووي لبيونج يانج بشكل كامل، واصفة هذه التصريحات بـ "أنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف".

وأعرب نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي للمنظمات الدولية كيم سون جيونج - في بيان له نقلته قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن أسفه العميق إزاء التصريحات المذكورة لجوتيريش التي تتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف كيم أنه لا ينبغي للسكرتير العام للأمم المتحدة أن يطلب أو يقبل أوامر من حكومة دولة معينة، ولكن يجب أن يمتنع عن القيام بأي عمل قد يضر بمنصبه كمسئول دولي، مسئول فقط أمام الأمم المتحدة، مطالبا السكرتير العام للأمم المتحدة بتوخي الحذر عند النطق بكلمات خطيرة في خضم الموقف الحاد للغاية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأول الجمعة، أنه يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل عندما التقى برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

يشار إلى أن كوريا الشمالية قد أجرت تجارب على إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي