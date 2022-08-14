كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية تنظم مسابقة للأفلام القصيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الاسكندرية، مسابقة فنية فى مجال (الأفلام القصيرة) على مستوى كليات الجامعة، ومن شروط المسابقة:

1- الاشتراك فى المسابقة بنظام الفرق

يتكون الفريق فيما لا يزيد عن خمسة طلاب

2- يحق لكل كلية الاشتراك بأكثر من فريق

المشاركة بالافلام القصيرة فى فروع (الفيلم التسجيلى – الفيلم الروائى – فيلم رسوم متحركة)

3- مدة الفيلم لا تزيد عن 10 دقائق

تهتم المسابقة برؤى الشباب فى الموضوعات والقضايا المجتمعية

4- ان يكون نوع ملف الفيديو احد الانواع الاتية: (wmv – mpeg – mp4 – asf – wma - avi)

5- ان يكون العمل ابداعيا اصيلا غير مقتبس او منقول من عمل اخر

6- عدم مخالفة الاداب العامة والنظام العام والتقاليد المصرية الاصيلة

7- يسلم العمل لمكتب رعاية الشباب على CD مرفق به استمارة بها بيانات الفريق المشارك وموضح بها اسم الفيلم مع صورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومى لكل طالب

ومن جوائز المسابقة

مركز اول 250 ج X 5 طلاب اجمالى

مركز ثانى 200 ج X 5 طلاب اجمالى

مركز ثالث 150 ج X 5 طلاب اجمالى

يتم تسليم الاعمال بالاستمارات بمكتب رعاية الشباب بكلية الحاسبات وعلوم البيانات فى موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022وسيتم عرض الافلام المشاركة وتحكيم المسابقة بحضور الفرق المشاركة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات يوم الخميس الموافق 18/8/2022.