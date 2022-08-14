اليوم السابع
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كلية الآثار بجامعة عين شمس تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الصيفى لمرحلة البكالوريوس

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:56 م
كلية الآثار بجامعة عين شمس تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الصيفى لمرحلة البكالوريوس امتحانات الفصل الدراسى الصيفى لمرحلة البكالوريوس بكلية الآثار
كتب محمود راغب

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بدأ طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الآثار بجامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2021/ 2022م، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الآثار ووكيلها لشئون التعليم والطلاب
 
وأكد القائم بأعمال العميد خلال جولة تفقدية اليوم للجان بهدف الإطمئنان علي سير العملية الامتحانية علي أن كلا من  الجامعة والكلية تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم  بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال أداء الامتحان. 
 
واشارت د.نوال جابر محمد، رئيس لجنة المراقبة والرصد، إلى أن يوم الأحد 14 أغسطس 2022م هو موعد بداية امتحانات طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وأنها تستمر حتى الثلاثاء 16 أغسطس2022م حيث يجرى اختبار طلاب البرامج المختلفة وفقـًا للجدول المعلن.  
 
و من بين الإجراءات التى اتخذتها الكلية لتنظيم العملية الإمتحانية  توفير عدد كاف من المراقبين والطاقم الإداري، وإضاءة كافية وتهوية مناسبة بالقاعات، وإعلام الطلاب بالقواعد المنظمة لأداء الامتحانات إلكترونيا وورقيًا.
 
 
 

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