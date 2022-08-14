قطع المياه عن قرية سنور ببنى سويف 14 ساعة لتطهير وتعقيم خزان المحطة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية سنور شرق النيل مركز بني سويف ،اعتباراً من الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء 16 أغسطس الجاري وحتى الساعة 10 صباح اليوم التالي الأربعاء 17 أغسطس، وذلك بسبب أعمال التطهير والتعقيم المقرر إجراؤها بخزان محطة مياه سنور

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والتطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة،مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.