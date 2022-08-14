فرنسا تشتري 1.5 مليون جرعة من لقاح "إيمفانيكس" ضد جدري القردة

كتبت: هناء أبو العز

اشترت السلطات الفرنسية 1.5 مليون جرعة من لقاح "إيمفانيكس" ضد جدري القردة الذي صنعه مختبر "بافاريان نورديك" لمحاربة انتشار الفيروس.

وذكرت قناة "آي سي آي" الفرنسية، اليوم الأحد، أنه تم ترخيص لقاح "إيمفانيكس" في أوروبا منذ عام 2013 المخصص لمحاربة الجدري وهو مرض قاتل تم القضاء عليه في عام 1980 ووافقت المفوضية الأوروبية على تمديد تصريح تداول اللقاح ضد جدري القردة.

وأضافت القناة أن "إيمفانيكس" الذي ينتجه مختبر "بافاريان نورديك" هو لقاح من الجيل الثالث (لقاح حي غير متكرر، أي أنه لا يتكاثر في جسم الإنسان) وحاصل على رخصة الاستعمال في أوروبا منذ عام 2013.

وكان مختبر "بافاريان نورديك" قد أعلن في 19 يوليو الماضي أن دولة "لم يتم الكشف عنها" طلبت هذه الكمية من اللقاح بالإضافة إلى طلب الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي للحصول على 100 ألف جرعة.

يذكر أن فرنسا سجلت نحو ألفين و239 إصابة بفيروس جدري القردة، وأوضحت هيئة الصحة العامة في بيان منذ أسبوع أن 845 إصابة رصدت في منطقة "إيل دو فرانس" بالعاصمة باريس.