"غير مستجيب للعلاج الدوائي".. التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة مسن ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أنقذت إحدى الفرق الطبية بمجمع الشفاء الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، حياة مُسن تعرض لأنيميا حادة وغير مستجيب للعلاج الدوائي.

وأعلنت مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، عن إنقاذ مريض يبلغ من العمر 69 عامًا داخل مجمع الشفاء الطبي (مستشفى التضامن ومستشفى المبرة بورسعيد) في حالة فريدة من نوعها، وهي طلب المريض الخروج من المستشفى الخاصة الموجود بها للالتحاق بمستشفيات التأمين الصحي الشامل وذلك إيماناً منه وثقة في الشفاء على يد الكوادر الطبية المميزة في تخصص مناظير الجهاز الهضمي والكبد والتي تعد من الخدمات المميزة لمجمع الشفاء الطبي.

يعاني المريض، من تاريخ مرضي للأمراض المزمنة "الضغط والسكري"، وجلطة سابقة بالمخ، كما يعاني من قئ دموي متكرر وبراز مدمم مما تسبب بأنيميا حاده غير مستجيب للعلاج الدوائي.

وعلى الفور تم مناظرة الحالة والتنسيق ونقلها للرعاية المركزة، وتم عمل منظار معدة فور وصول المريض وتبين وجود قرح متعددة نازفة في خمس مناطق بالمعدة ليتم ايقاف النزيف عن طريق كلبسات مخصصة لإيقاف النزيف و المريض ثم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة و العلاج الدوائي بالرعاية المركزة لاستقرار علاماته الحيوية مع العلم أنه لم يتجدد النزيف مرة أخرى.

جاء هذا الإجراء بواسطة فريق المناظير: دكتور محمد شحات الفيومي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الأزهر، دكتور رامي جمال رجب، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، وطبيب التخدير الدكتور أحمد خميس، استشاري التخدير جامعة عين شمس، والدكتور سعد زغلول، أخصائي التخدير.