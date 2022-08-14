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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:13 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

 

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحام المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.


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