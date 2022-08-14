عادات سيئة تزيد من فرص الموت المبكر.. أبرزها التدخين

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة الصحية ، فإن العادات التي نبنيها الآن يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في كل من العمر الافتراضي والفترة الصحية، بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا ، يعاني حوالي 18 بالمائة من إعاقة واحدة على الأقل، ويعيش ما يقرب من 25 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا أو أكثر مع نوع من الإعاقة، وفى السطور القادمة سنوضح العادات التى يمكن تقصر حياتك ، وفقا لما نشره موقع "

Eatthis".



1 التدخين يمكن أن يستغرق تدخين السجائر ما يصل إلى 12 عامًا من العمر الافتراضي ، وفقًا للأبحاث ، يموت واحد من كل أربعة مدخنين شرهين قبل سن 65 ، فالتدخين هو السبب الأول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه .



2 نظام غذائي غير صحي تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يضيف عشر سنوات إلى حياتك ، ولكن النظام الغذائي غير الصحي القائم على الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة لأسباب عديدة ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، قال باحث التغذية لارس ثور فادنس: "الغذاء أساسي للصحة ، ومن المقدر أن تتسبب عوامل الخطر الغذائية العالمية في 11 مليون حالة وفاة و 255 مليون سنة عمر معدلة حسب الإعاقة سنويًا" .



3 نمط حياة مستقر تظهر الأبحاث أن أنماط الحياة المستقرة قد تترافق مع ضعف خطر الوفاة المبكرة مقارنة بالأشخاص النشطين، تقول الدكتورة ترين موولدت من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه للحصول على أقصى الفوائد الصحية للنشاط البدني من حيث الحماية من جميع الأسباب المبكرة والموت القلبي الوعائي ، يجب أن تستمر في النشاط البدني" ، "يمكنك أيضًا تقليل المخاطر عن طريق ممارسة النشاط البدني في وقت لاحق من الحياة ، حتى لو لم تكن نشطًا من قبل ، تمتد الفوائد الصحية إلى ما هو أبعد من الحماية من الموت المبكر إلى التأثيرات في أعضاء الجسم وعلى الوظيفة الإدراكية، يساعدنا النشاط البدني على العيش حياة أطول وأفضل ".