ضبط 2 من العناصر الإجرامية في الشرقية بحوزتهما سلاح نارى وكمية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية متجرى ومحرزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.