اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 2 من العناصر الإجرامية في الشرقية بحوزتهما سلاح نارى وكمية مخدرات

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:31 ص
ضبط 2 من العناصر الإجرامية في الشرقية بحوزتهما سلاح نارى وكمية مخدرات حبس المتهمين_ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية متجرى ومحرزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


عناصر إجرامية

وزارة الداخلية

قوات الأمن

البحث الجنائي

ضبط خارجين عن القانون

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة