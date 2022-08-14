ضبط 11 طن مانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد

ضبطت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الأحد، 11 طن مانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أشار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إلى أن مديرية الشئون الصحية بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين، شنت حملة مكثفة أسفرت عن ضبط 11 طن من ثمار المانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وأكد على أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات المخالفة، لافتًا إلى أن ذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمرور المكثف على كافة أماكن بيع وتداول الأغذية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين، وضمانًا لوصول غذاء آمن لهم.