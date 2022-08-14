اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:24 ص
ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام )أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من أرض زراعية بالقرية سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار – كمية من مخدرى البانجو والهيدرو - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه والدراجة النارية للترويج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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