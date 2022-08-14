اليوم السابع
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سفير السعودية يعرب عن تعازيه لمصر قيادة وشعبا فى ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:53 م
سفير السعودية يعرب عن تعازيه لمصر قيادة وشعبا فى ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين سفير خادم الحرمين الشريفين السفير أسامة نقلى
إيمان حنا

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‏تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين السفير أسامة نقلى بخالص التعازي والمواساة لمصر‬⁩ قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة الأليم، كما أعرب عن تعازيه لأسر وأهالي ضحايا الحريق ؛ معربا عم أطيب أمنياته  بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبها كانت دولة الإمارات قد أعربت عن تضامنها مع مصر وتعازيها الصادقة في ضحايا حريق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة  مصر وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
 
من جهة ثانية كانا أمير و ولى عهد الكويت قد بعثا برقيتا تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين في إمبابة بالجيزة ، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.
وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم في الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .
 

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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