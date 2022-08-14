اليوم السابع
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سفارة ليبيا في القاهرة تعرب عن خالص التعازى في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:45 م
سفارة ليبيا في القاهرة تعرب عن خالص التعازى في ضحايا حريق كنيسة المنيرة سفارة ليبيا فى القاهرة
كتب: أحمد جمعة

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أعربت السفارة الليبية بجمهورية مصر العربية عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب المصري ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وتقدّم السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بالأعمال وأعضاء السفارة وملحقياتها بعميق العزاء لكافة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعين الله أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد نعت ضحايا حادث الحريق  الذى لحق بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، كما تتقدم لأسر الضحايا ولكل أقباط مصر بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة امبابة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق الكنيسة

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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