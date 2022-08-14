سفارة ليبيا في القاهرة تعرب عن خالص التعازى في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب: أحمد جمعة

أعربت السفارة الليبية بجمهورية مصر العربية عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب المصري ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وتقدّم السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بالأعمال وأعضاء السفارة وملحقياتها بعميق العزاء لكافة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعين الله أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد نعت ضحايا حادث الحريق الذى لحق بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، كما تتقدم لأسر الضحايا ولكل أقباط مصر بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.