سفارات ألمانيا وبلجيكا وفرنسا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتبت: هناء أبو العز

أعرب عدد من السفارات الأوروبية في مصر عن بالغ تعازيها في ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة الذي وقع صباح اليوم الأحد.

وقالت سفارة بلجيكا - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي -: تلقينا ببالغ الحزن نبأ حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، والذي أسفر عن عدد من الضحايا.

وعبرت السفارة البلجيكية عن عميق التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما نشرت سفارة ألمانيا على "الفيس بوك": تقدم السفارة خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بمنطقة مطار امبابة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع .

وكذلك غردت سفارة فرنسا على تويتر تعزى ضحايا الحريق الذى راح ضحيته العشرات.