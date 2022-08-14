اليوم السابع
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سفارات ألمانيا وبلجيكا وفرنسا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:44 م
سفارات ألمانيا وبلجيكا وفرنسا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين كنيسة أبو سيفين
كتبت: هناء أبو العز

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أعرب عدد من السفارات الأوروبية في مصر عن بالغ تعازيها في ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة الذي وقع صباح اليوم الأحد.
 
وقالت سفارة بلجيكا - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي -: تلقينا ببالغ الحزن نبأ حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، والذي أسفر عن عدد من الضحايا. 
 
وعبرت السفارة البلجيكية عن عميق التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 
 كما نشرت سفارة ألمانيا على "الفيس بوك": تقدم  السفارة  خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بمنطقة مطار امبابة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين  والسلامة للجميع .
 
وكذلك غردت سفارة فرنسا على تويتر تعزى ضحايا الحريق الذى راح ضحيته العشرات.

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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