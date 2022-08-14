وأشارت الوكالة السورية -في نبأ عاجل لها- إلى سماع دوي انفجارات في محيط مدينة طرطوس يتم التحقق من طبيعتها وأسبابها.



يذكر أن مدينة طرطوس تقع في غرب سوريا، على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.