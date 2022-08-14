زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر بسوهاج ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية لمراكز "طما، وطهطا، وحي الكوثر بزراعة 648 شجرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " والوصول إلى المستهدف بزراعة أكثر من 3 مليون شجرة بسوهاج، موجها بالاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وإقامة الحدائق العامة، وتوفير مساحات أراضي مناسبة بكل مدينة لإقامة حدائق مركزية عليها، وذلك بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم زراعة 100 شجرة بطريق ترعة نجع حمادي، بداية من كوبرى حمودة وحتى كوبرى الكشكى بالمدينة، مشيرا إلى زراعة 20 شجرة بمجلس قروى الصوامعة غرب، وجاري العمل على زراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بالمدينة والقرى التابعة.

وقال علي لطفي رئيس حي الكوثر، أنه تم زراعة عدد 500 شجرة بشوارع وميادين الحي، وعلى جانبي الطريق بالشارع الرئيسي بطول 2 كيلومتر مزدوج، وذلك لعمل سياج اخضر على جانبي الطريق والارتقاء بالمظهر الحضاري على جانبي الطرق الرئيسية للحى، وجاري أعمال متابعة الري يوميا.

وأشار حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما إلى زراعة 28 شجرة على طريق قرية السلام، ومدخل قرية المدمر، وكذلك مدخل قرية كوم إشقاو، لافتا إلى استمرار متابعة أعمال التشجير بنطاق المركز، والوحدات القروية التابعة.



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (1)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (2)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (3)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (4)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (5)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (6)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (7)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (8)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (9)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (10)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (11)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (12)



زراعة 648 شجرة بطما وطهطا وحي الكوثر (13)