وقالت زاخاروفا -في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن روسيا لم تدخر أي جهد لتنظيم زيارة لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مؤكدة أن الوكالة الدولية أيضا ترغب في إجراء تلك الزيارة وهي مستعدة لها منذ وقت طويل.



وأضافت زاخاروفا: "لكن ما يُدعى بالمجتمع الغربي بجانب النظام (الأوكراني) في كييف، يبذلون أقصى جهودهم للحيال دون تلك الزيارة".



وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قصف المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية، وهي أكبر محطة من نوعها في أوكرانيا، والتي في حال استهدافها بشكل مباشر قد تُشعل كارثة إشعاع نووي على مستوى كارثة تشيرنوبل.