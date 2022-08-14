وقال مجلس السيادة - في بيان اليوم - إن البرهان تفقد أيضا منطقة المكايلاب بمحلية بربر ومنطقة كدباس.



ووقف رئيس مجلس السيادة، خلال زيارته، على حجم الأضرار والخسائر في هذه المناطق، مؤكدا وقوفه بجانب المتضررين وتقديم الدعم والعون لهم.



ووجه رئيس مجلس السيادة السوداني كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات من أجل مساعدة المواطنين وتقديم المعونات اللازمة لهم.