رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول أنشطة القوافل الطبية لدعم حياة كريمة

الغربية محمد طارق

استعرض اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقريرا حول القوافل الطبية التي نظمتها الجامعة خلال الفترة من 30 يونيو 2021 الي 30 يونيو 2022، وذلك استمرارا لتفعيل دور الجامعة في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، حيث تأتى القوافل الطبية فى إطار تفعيل آليات المحور الثالث من محاور التطوير بالخطة الاستراتيجية للجامعة " تطوير القطاع الطبي ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة " لدعم المخرجات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى جودة الحياة والاقتصاد القوى والمعرفة والابتكار والحوكمة.

استمع رئيس الجامعة إلى عرض تفصيلي عن أعداد القوافل الشاملة التى تم تنظيمها خلال هذة الفترة تحت شعار "قافلة كل يوم" حيث وصل عددها الى 330 قافلة، وتشمل القوافل الطبية والبيطرية والتمكين الاقتصادي والاجتماعية والتوعوية والزراعية والمساعدات، وقدمت خدماتها لـ267.164 مواطن.

كما أشار التقرير إلى أن القوافل لم تقتصر فقط على النطاق المحلي داخل محافظة الغربية، حيث نظمت الجامعة خلال تلك الفترة 11 قافلة فى النطاق الاقليمى لمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية، مثل محافظة مطروح، محافظة الوادى الجديد، محافظة البحر الأحمر.

كما ناقش الدكتور محمود ذكى خلال الاجتماع الخطة المستقبلية لتنظيم القوافل لبحث و دراسة تحسين و زيادة الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، موضحاً أن الجامعة تحرص دائما على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتصرف الدواء اللازم بالمجان، وأن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.