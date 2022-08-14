رئيس جامعة الإسكندرية يناقش الخطة الاستراتيجية 2022-2027 مع عمداء الكليات

الإسكندرية - أسماء على بدر

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ورشة عمل لصياغة أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية (2022-2027) مع فريق إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على مسلم، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الإسكندرية، و عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد بجامعة الإسكندرية.

أكد الدكتور قنصوه خلال ورشة العمل أن الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2022-2027 تعد ترجمة لتوجه الجامعة نحو الإدارة الحديثة المعتمدة علي التخطيط الإستراتيجي والحوكمة، مضيفاً أن الجامعة تسعى للريادة محلياً وإقليمياً ودوليا، في ضوء خطة إستراتيجية داعمة للإبتكار والإبداع.

وأضاف الدكتور قنصوه، أن هذه الورشة تأتي بهدف مناقشة محاور الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2022-2027 ، في ظل توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح بالإهتمام غير المسبوق بتطوير العملية التعليمية من خلال التشريعات الداعمة والقوانين الناجزة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والذي بدوره يؤدى إلى التقدم الكبير الذى نشهده فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في العملية التعليمية، والتى شملت كافة قطاعات التعليم العالى والبحث العلمي، فضلاً عن صياغة الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية لتتطابق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تسعى القيادة السياسية لتنفيذها في المستقبل القريب.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق كافة أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية .

تم خلال اللقاء عرض ما تم إنجازه على أرض الواقع فى كل محور من محاور الخطة الإستراتيجية، وتحليل الوضع الراهن وعمل جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني لمشاركة كافة القطاعات المجتمع الجامعى للخروج بخطة استراتيجية تتماشي مع احتياجات ومتطلبات ورؤية مصر 2030.

كما ناقش رئيس الجامعة مع الحضور كافة محاور الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية، فضلا عن مناقشة الرؤية والرسالة وفقاً لأهداف الخطة الإستراتيجية التي تم وضعها مسبقاً من قبل فريق الإعداد، كما تم مناقشة ال SWOT Analysis ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه القائمين على تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

كما استمع رئيس جامعة الإسكندرية لأطروحات وأفكار عمداء الكليات وأفكارهم لتحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية للجامعة بما يتوافق مع الرؤية التطويرية المستقبلية للجامعة.

فيما أكد الدكتور علي مسلم، على رؤية جامعة الإسكندرية لتكون جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المُستدامة في إطار من الحوكمة والقيم الإنسانية النبيلة، وتكمن رسالة الجامعة في ترسيخ قيم التميز المؤسسي في كافة مجالات التعليم وإنتاج ونشر المعرفة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة على الإبتكار والإبداع، وإعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على المنافسة العالمية وتحقيق رؤية مصر 2030.