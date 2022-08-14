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رئيس المكتب السياسى لحماس يرسل برقية تعزية للرئيس السيسي فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:17 م
رئيس المكتب السياسى لحماس يرسل برقية تعزية للرئيس السيسي فى ضحايا كنيسة أبو سيفين إسماعيل هنية
كتب أحمد جمعة

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بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

 

وقال رئيس الحركة "تلقينا فى حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطينى فى كل أماكن تواجده، ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق وما خلفه من ضحايا ووفيات وخسائر مادية".

 

وأضاف "نتقدّم بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى الشعب المصرى الشقيق"، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطينى إلى جانبهم والتضامن معهم فى مصابهم.

 

وأعرب رئيس الحركة عن أمنياته بأن يسلم الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يلهم أسر الضحايا حسن العزاء، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجّل بالشفاء للجرحى والمصابين.


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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