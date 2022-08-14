رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب: محمد الأحمدى

نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.

وقال رئيس الأساقفة فى بيان له: أتقدم بالعزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ولأسر الضحايا ونصلي أن يمنحهم الله الصبر والسكينة وأن يترأف على المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل.

وفى سياق متصل، بعث الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك رسالة تعزية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى وفاة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.