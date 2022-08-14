اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:18 م
رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.
 
وقال رئيس الأساقفة فى بيان له: أتقدم بالعزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ولأسر الضحايا ونصلي أن يمنحهم الله الصبر والسكينة وأن يترأف على المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل.
 
وفى سياق متصل، بعث الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك رسالة تعزية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى وفاة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة. 
 

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حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

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حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

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حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

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